تعرف على أبرز الأحداث الفلكية في شهر فبراير وتأثيرها علينا

هناك الكثير من الأحداث الفلكية موعدها خلال شهر فبراير، حيث يعد ترتيب المهام والأولويات الخاصة بك مع تأثيرات الطاقة الكونية طريقًا مختصرًا للحصول على ما تريد، فقط افعل الشيء الصحيح في اليوم المناسب وقد تجد أنه يسير بشكل أفضل قليلاً مما كنت تعتقد.

فيما يلي التواريخ الرئيسية للأحداث الفلكية في فبراير بما في ذلك اكتمال القمر وعبور الكواكب وبداية موسم الحوت وما تعنيه بالنسبة لك.

5 فبراير

اكتمال القمر في برج الأسد

نصيحة الأبراج في هذا اليوم لك: فكر في توقعاتك وترقياتك وذاتك الخارجية وسلوكك تجاه الآخرين وتفسيرهم لها.



11 فبراير - عطارد في برج الدلو

ابدأ في البحث والتخطيط وتنظيم الأهداف التي حلمت بها للعام الجديد أو القمر الجديد الأخير، عليك القيام بدفعة أخرى في هيكلة خطط قوية لمساعدتك على تحقيق الأهداف التي حددتها، قم بعملك.

15 فبراير - كوكب الزهرة ونبتون في برج الحوت

على الرغم من أن يوم 14 فبراير كان عيد الحب الفعلي، إلا أن مشاعر الحب هذه تستمر إلى اليوم التالي عندما يكون كل من نبتون والزهرة في برج الحوت، مما يجعل هذا وقتًا حالمًا وسحريا وحميميًا ومتصلًا للراحة مع من تحب.

18 فبراير يبدأ موسم الحوت

يعد أصحاب برج الحوت من الشخصيات التى يحكمها العنصر المائي، فالعلاقة بينهم قابلة للتغيير، علامة مرتبطة بالخيال والإبداع والرحمة والرومانسية والأهواء واللطف والتفاهم والمهارات النفسية.

حان الوقت لتفضيل الحدس على العقل، حان الوقت للتوجه إلى الداخل والبحث عن المعرفة النفسية، حان الوقت لإظهار الحب ورعاية من تقدرهم في الحياة عش الحياة مثل الخيال.

فبراير القمر الجديد في برج الحوت

الأقمار الجديدة تدور حول العمل والنشاط وبدء الأشياء وبدء دورة جديدة والبدء في رحلة، الحوت هو شخص بديهي يعتمد على عواطفه.

استخدم هذا القمر الجديد لتعميق روابطك ومعرفتك بالأشخاص الذين تهتم بهم من خلال إجراء محادثات عميقة وذات مغزى حول رحلات حياتك ودروسك وآمالك ومخاوفك، وبناء علاقات أعمق.



27 فبراير - الربع الأول للقمر في برج الجوزاء

هذا يوم رائع للتواصل ومهارات الاتصال قوية، والأشخاص المناسبون في المكان المناسب في الوقت المناسب، يمكنك إحداث تأثير إيجابي.