«صرف الإسكندرية» تعلن حالة الطوارئ استعدادًا للأمطار بالتزامن مع نوة الكرم

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارًا من صباح اليوم الإثنين، استعدادًا لهطول الأمطار طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية بدءًا من اليوم أمطارًا خفيفة تزداد شدتها إلى متوسطة حتى باكر الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وذلك بالتزامن مع موعد نوة الكرم.

- توقف الإجازات وبدل الراحات

وأوضح «نافع»، خلال بيان اليوم، أنه بناءً على توقعات هيئة الأرصاد، تم توقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية بالشركة لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار، ونشر السيارات والبدالات، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولًا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وشدد رئيس شركة صرف الإسكندرية على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد «نافع» على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

- أمطار خفيفة بنسبة 40٪

وأعلنت محافظة الإسكندرية أن طقس اليوم بعروس البحر، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يشهد شبورة مائية صباحًا، وفرصًا لأمطار خفيفة بنسبة 40٪ تقريبًا على فترات متفرقة ومتقطعة، كما تصل سرعة الرياح لـ32 كم/ ساعة وتكون شمالية غربية، وحالة البحر معتدل مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر.

- نوة الكرم

تأتي نوة الكرم في نهاية شهر يناير، على السواحل الشمالية وخاصة الإسكندرية، وتتسم بأمطارها الغزيرة، لذا سميت بالكرم، وتستمر لمدة 7 أيام، وتصاحبها رياح غربية وتكون شديدة الأمطار.