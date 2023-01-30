الإثنين 30 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

130 دقيقة بخط «القاهرة- الإسكندرية».. السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

قطار روسي
قطار روسي

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

- أولاً: خط القاهرة- الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 130 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة- السد العالي

- القاهرة- أسيوط مدة 90 دقيقة

- أسيوط- أسوان مدة 90 دقيقة

ثالثًا: خط بنها- بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 85 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا- المنصورة- دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة.

خامسًا: خط قليوب- شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة.

السكة الحديد التأخيرات المتوقعة اليوم على خط القاهرة – الإسكندرية الإسكندرية القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

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