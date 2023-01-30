الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مرتكب واقعة استشهاد الملازم أول محمد الكيلانى بأسوان

الشهيد ملازم أول
الشهيد ملازم أول محمد عبدالفتاح كيلاني

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة إطلاق النيران بطريق «إدفو - مرسى علم» دائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، التي أسفرت عن استشهاد الملازم أول محمد عبدالفتاح كيلاني، بمديرية أمن أسوان. 
 
أسفر الحادث عن استشهاد الملازم أول محمد عبدالفتاح كيلاني، وإصابة أحد أفراد الشرطة وتبين أن المتهم له معلومات جنائية وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

* شروط التشديد:  
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

إتخاذ الإجراءات القانونية إطلاق النيران أفراد الشرطة أمن أسوان تشديد العقوبة

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