الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات تؤكد عدم وجود شبهة جنائية فى وفاة «سيدة مصر الجديدة»

جثة
جثة

كشفت تحريات رجال مباحث مصر الجديدة، عن عدم وجود شبهة جنائية في مصرع سيدة غرقًا داخل بانيو شقتها بدائرة القسم، حيث

لقيت سيدة مصرعها، غرقا داخل البانيو، بمنطقة مصر الجديدة، إثر إصابتها بحالة إغماء نتيجة اختناقها بالبخار داخل حمام شقتها.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل حمام شقتها.

و بالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة تدعي "داليا.ا.م"، 30 سنة، ولا يوجد أي كدمات بجسدها.
وبالكشف الطبي المبدئي بواسطة مفتش الصحة، تبين إصابتها بحالة إغماء أثناء الاستحمام، وغرقها داخل البانيو وعدم وجود شبهة جنائية في وفاتها.

الاستحمام القتل العمد الكشف الطبي المبدئى بمصر الجديدة بخار

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التحريات تؤكد عدم وجود شبهة جنائية فى وفاة «سيدة مصر الجديدة»

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