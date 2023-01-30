الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: العيادات المتنقلة متواجدة بكل أنحاء الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة

عيادة متنقلة
عيادة متنقلة

قالت وزارة الصحة والسكان، إن العيادات المتنقلة متواجدة بكل أنحاء الجمهورية للكشف المبكر والعلاج بالمجان، وذلك على الأمراض المزمنة (الضغط - السكر- الاعتلال الكلوى).

وأضافت الوزارة، أنها مستمرة في إطلاق القوافل الطبية المجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة.

وأوضحت، أن إطلاق القوافل الطبية مستمرة من اليوم وحتى يوم 16 توفمبر الجاري بمحافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، والحفاظ على صحة الأم والطفل، بالإضافة إلى رفع الوعي الصحي للأسرة المصرية.

وكشفت وزارة الصحة، أنه يتم إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتهن الذاتية، وإكسابهن المزيد من الخبرات، بالإضافة إلى إقامة معارض للمشغولات اليدوية، والمصنوعات الجلدية، وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بانتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة.

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