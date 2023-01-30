الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دعوات لتعيين بوريس جونسون رئيساً لحزب المحافظين فى بريطانيا بدلاً من الزهاوى

بوريس جونسون
بوريس جونسون

استقال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون من منصبه في يوليو من العام الماضي، مما وضع نهاية قاسية لرئاسة الوزراء التي استمرت ولايته قرابة ثلاث سنوات، لكنه الآن يتمتع "بجميع السمات الصحيحة" ليحل محل نديم الزهاوي كرئيس لحزب المحافظين بعد أن أقاله رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك بعد أيام من الجدل حول شؤونه الضريبية، بحسب صحيفة بريطانية. 

وألقى جاكوب ريس-موج، النائب عن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، دعمه خلف جونسون، قائلا إنه "شخصية كبيرة لدرجة أنه سيسيطر على أي حكومة،" بحسب صحيفة "اكسبريس".


وقال ريس-موج: "أعتقد أنه كان من الخطأ إقالة بوريس جونسون، الذي كان زعيما ممتازا لحزب المحافظين، وهو أكبر شخصية في الحياة السياسية البريطانية، حتى خارج المنصب."


وأضاف: "يتمتع (جونسون) بشعبية غير عادية، فالناس يوقفون سياراتهم للخروج والتحدث معه وإيقاف سياراتهم وما إلى ذلك، وهو ما لا يفعلونه عمومًا للسياسيين."


وحول المنصب، قال ريس-موج: "أعتقد أنه من الصعب للغاية إعادة بوريس جونسون إلى دور ثانوي لأنه شخصية كبيرة لدرجة أنه سيسيطر على أي وزارة. لكن لديه كل السمات الصحيحة لرئيس الحزب."


واختتم تصريحاته قائلاً: "إنه يتمتع بشخصية كاريزمية. أعتقد أن هذا النوع من الشخصية سيكون جيدًا جدًا لرئاسة الحزب."


وكان قد تم إقالة الزهاوي يوم الأحد من قبل سوناك بسبب "انتهاك خطير" للقانون الوزاري.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

ضبط مرتكب واقعة استشهاد الملازم أول محمد الكيلانى بأسوان

احذر.. 3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الكاتب الفرنسي رولان لومباردي

ندوة مئوية البابا شنودة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل غزة.. ومخاوف من تسريب معلومات

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»

«ميزان المنطقة».. لماذا تعتمد أمريكا على مصر فى التهدئة بين فلسطين وإسرائيل؟