الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ربيعة: كلنا على قلب رجل واحد لتحقيق إنجاز جديد فى كأس العالم

رامي ربيعة
رامي ربيعة

أعرب رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالمشاركة الرابعة له في تاريخه مع الأهلي في كأس العالم للأندية في نسختها الحالية بالمغرب. 

وشدد ربيعة على أن جميع اللاعبين في حالة تركيز كاملة، من أجل تحقيق إنجاز جديد يليق باسم الأهلي وجماهيره.

وأضاف: «نخوض النسخة الحالية لكأس العالم للأندية في أجواء وفترة إعداد أفضل من الموسم الماضي».

واستكمل ربيعة: «شاركت في نسختين من البطولة مع الجيل السابق ونسختين مع الجيل الحالي، والجميع يتسابق من أجل تقديم الأفضل للنادي والمساهمة في وضع بصمة تسعد الجماهير».

وأشار ربيعة إلى أن اللاعبين بدأوا منذ فترة مشاهدة فريق أوكلاند سيتي، للتجهيز للمباراة المرتقبة في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

وشدد ربيعة على أن اللاعبين والجهاز الفني يتعاملون مع منافسات البطولة مباراة تلو الأخرى، ولا يفكر أحد في الأدوار المتقدمة في البطولة من الآن، لاسيما وأن مواجهة أوكلاند سيتي هي مفتاح الاستمرار في البطولة.

وأتم ربيعة حديثه: «جماهير الأهلي الداعمة لنا في كل المناسبات نتمنى أن تكون خلفنا في البطولة من أجل مواصلة المسيرة، خصوصًا أننا جميعا هدفنا إسعادهم بمزيد من الإنجازات والبطولات».

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر إغلاق مران الفريق الجماعي والمحدد له صباح اليوم الإثنين، أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، التي تتابع تدريبات الفريق بكأس العالم للأندية. 

وأخطرت إدارة بعثة الأهلي بالمغرب اللجنة المنظمة للبطولة بإغلاق مران الفريق الجماعي أمام وسائل الإعلام. 

وخاض الأهلي مرانه الأول صباح اليوم الأحد بملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب. 

وحرص كولر على عقد اجتماع مطول مع أعضاء الجهاز الفني عقب نهاية المران، للحديث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.

رامى ربيعة مونديال الاندية الاهلى السويسري مارسيل كولر المغرب

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