الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تشيد بجهود "الحجرف" خلال توليه منصب أمين عام مجلس التعاون

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بمناسبة انتهاء مهام عمله أمينًا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد الأمير فيصل بجهود الدكتور الحجرف طوال فترة توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون، ودوره المتميز في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وإسهامه في تطوير منظومة العمل الخليجي

من ناحية أخرى، وبحث بن فرحان ، الأحد في الرياض، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الإفريقي والغينيِّين بالخارج الدكتور موريساندا كوياتي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى أيضا استعراض أوجه التعاون المشترك، وسبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وقد أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأحد، بيانا بتعيين جاسم محمد البديوى، أمينا عاما للمجلس خلفا للدكتور نايف الحجرف.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

السعودية تشيد بجهود "الحجرف" خلال توليه منصب أمين عام مجلس التعاون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الكاتب الفرنسي رولان لومباردي

ندوة مئوية البابا شنودة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل غزة.. ومخاوف من تسريب معلومات

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»

«ميزان المنطقة».. لماذا تعتمد أمريكا على مصر فى التهدئة بين فلسطين وإسرائيل؟