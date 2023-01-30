الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلي في المونديال| الفريق يغلق مرانه أمام وسائل الإعلام

مران الأهلي
مران الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، إغلاق مران الفريق الجماعي والمحدد له صباح اليوم الإثنين، أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، التي تتابع تدريبات الفريق بكأس العالم للأندية. 

وأخطرت إدارة بعثة الأهلي بالمغرب اللجنة المنظمة للبطولة بإغلاق مران الفريق الجماعي أمام وسائل الإعلام. 

في المقابل انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جلسة التصوير الرسمية الخاصة بـ«فيفا»، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المغرب خلال الفتر ة من 1-12 فبراير المقبل.

وأدى اللاعبون جلسة التصوير بزي الفريق الرسمي، الذي يشارك به في كأس العالم للأندية.

وخاض الأهلي مرانه الأول صباح اليوم الأحد بملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب. 

وحرص كولر على عقد اجتماع مع أعضاء الجهاز الفني عقب نهاية المران، للحديث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، تسلم نيابة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة الثامنة في كأس العالم للأندية من وفد «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة.

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب اجتماعًا تنسيقيًّا مساء اليوم الأحد لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة. 

وعرض مسؤولو «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، وكافة المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون. 

وخلال الاجتماع التنسيقي عرض وفد «فيفا» واللجنة المنظمة كلمة ترحيبية لرئيس «فيفا» جياني إنفانتينو ببعثة الأهلي وبمشاركة الأهلي للمرة الثامنة في تاريخ النادي.

وخاض الأهلي مرانه الأول صباح اليوم الأحد بملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب. 

وحرص كولر على عقد اجتماع مطول مع أعضاء الجهاز الفني عقب نهاية المران، للحديث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.

السويسري مارسيل كولر مران الأهلي بطولة مونديال الأندية سيد عبد الحفيظ المغرب

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