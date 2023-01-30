أسامة نبيه يرحب بعودة فيريرا لقيادة الزمالك والعمل مساعد له

أكد أسامة نبيه، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه لا يمانع العمل مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تاريخه مشرف في القلعة البيضاء، لافتًا إلى أنه لا يتصنع هذا الكلام، «فيريرا هو البروفيسور، تاريخه مشرف في الزمالك والعالم كله، سعيد أنني عملت معه».

وقال نبيه: «الزمالك بيته مثل ما هو بيتنا، لا أخجل أنني أساعده ثاني وثالث ورابع، وأرحب به في أي وقت».

وأوضح: «من قبل مباراة فيوتشر بـ72 ساعة، أمير مرتضى تحدث معي في شيء معين وقلت له (يشرف في أي مكان)، وأنا سأساعده».