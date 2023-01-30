الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أسامة نبيه يرحب بعودة فيريرا لقيادة الزمالك والعمل مساعد له

أسامة نبيه
أسامة نبيه

أكد أسامة نبيه، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه لا يمانع العمل مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تاريخه مشرف في القلعة البيضاء، لافتًا إلى أنه لا يتصنع هذا الكلام، «فيريرا هو البروفيسور، تاريخه مشرف في الزمالك والعالم كله، سعيد أنني عملت معه».

وقال نبيه: «الزمالك بيته مثل ما هو بيتنا، لا أخجل أنني أساعده ثاني وثالث ورابع، وأرحب به في أي وقت».

وأوضح: «من قبل مباراة فيوتشر بـ72 ساعة، أمير مرتضى تحدث معي في شيء معين وقلت له (يشرف في أي مكان)، وأنا سأساعده».

 

أسامه نبيه البرتغالي جوسفالدو فيريرا الجهاز الفني للزمالك عودة فيريرا مرتضى منصور

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