الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محاولات من الزمالك لإقناع فيريرا بالتنازل عن الشرط الجزائى

فيريرا
فيريرا

أكد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، أن الزمالك يحاول بكل قوة لإقناع البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق، بالتنازل عن الشرط الجزائي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أمير مرتضى المشرف على الكرة، يعقد جلسات مستمرة مع المدرب البرتغالي المتواجد في أحد الفنادق للتفاوض معه".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك مُطالب بدفع ما يقرب من 500 ألف دولار للجهاز الفني بالكامل، والمدير الفني يرفض كل الحلول والتنازل أو تقسيط الشرط الجزائي".

جيسوالدو فيريرا الزمالك التنازل عن الشرط الجزائي الدورى المصرى

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