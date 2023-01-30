محاولات من الزمالك لإقناع فيريرا بالتنازل عن الشرط الجزائى

أكد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، أن الزمالك يحاول بكل قوة لإقناع البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق، بالتنازل عن الشرط الجزائي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أمير مرتضى المشرف على الكرة، يعقد جلسات مستمرة مع المدرب البرتغالي المتواجد في أحد الفنادق للتفاوض معه".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك مُطالب بدفع ما يقرب من 500 ألف دولار للجهاز الفني بالكامل، والمدير الفني يرفض كل الحلول والتنازل أو تقسيط الشرط الجزائي".