الإثنين 30 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين بينهم طفل فى القدس

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطيني

اعتقلت قوات إسرائيلية، الأحد، 9 فلسطينيين بينهم طفل من بلدتي بيت حنينا وسلوان، في مدينة القدس.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 8 شبانا من بلدة بيت حنينا، شمالي القدس.

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، طفلا يبلغ من العمر 16 عاما، في بلدة سلوان، المحاذية للمسجد الأقصى، حسب شاهد عيان.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين قوات إسرائيلية وشبان فلسطينيين، في بلدة جبل المكبر جنوبي القدس، أطلقت خلال قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص في الهواء، وفق شهود عيان.

وفي الضفة الغربية،هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا بالحجارة وحطموا زجاج أبوابه ونوافذه، وخطوا عليه شعارات عنصرية منها "الموت للعرب"، في بلدة ترمسعيا، شمالي رام الله (وسط).

وفي الأغوار، نقلت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا" عن الناشط الميداني في مدينة أريحا والأغوار ثائر نجوم، أن عددا من المستوطنين اقتحموا قرية العوجا شمالي المدينة، وأشعلوا إطارات مطاطية قرب منزل يعود لعائلة "حمدان"، وحاولوا إحراقه.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة بمقتل 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الخميس في مخيم شمالي الضفة، ومقتل 7 إسرائيليين برصاص شاب فلسطيني في القدس، الجمعة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

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