الإثنين 30 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 10 محلات و ورش بالمحلة ورفع 190 طن مخلفات في زفتى بالغربية

رفع مخلفات
رفع مخلفات

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، أعمال النظافة العامة بنطاق المركز والمدينة، حيث قام جهاز تحسين البيئة بالوحدة المحلية بجمع ورفع 150 طنًا من القمامة والمخلفات من عموم المدينة‬ والطرق الرئيسية بالقرى.

وفي السياق ذاته، رفعت إدارة تحسين البيئة بالوحدة المحلية لقرية الغريب المخلفات والقمامة من القرية بحمولة بلغت 40 طنا تقريبًا.

على جانب آخر، قال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم غلق 4 محال و6 ورش، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 12 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار فكرى، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الورش.

وأكد رئيس  المدينة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة، برئاسة مني صالح، رئيس المدينة، بتسوية وتمهيد طريق الخدمات والطريق السريع المؤدي لطنطا، وفي قطاع الإنارة، قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية التابعة لمركز ومدينة السنطة بصيانة عدد من كشافات الإنارة، بالإضافة إلى تركيب 40 كشافا، لرفع مستوى الإضاءة في الشوارع والطرق الفرعية.

كما نظم رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بقيادة عادل دواد، رئيس المدينة، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءتها، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وتمكنت خلالها من صيانة وإصلاح نحو 30 كشافًا، وتركيب 18 كشافًا ولمبات ليد جديدة فى نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

حملات للنظافة وإغلاق محلات مخالفة ورفع كفاءة الإضاءة بالغربية استمرار حملات النظافة اعمال النظافة العامة أعمال النظافة الطرق الرئيسية الطرق الفرعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

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