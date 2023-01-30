«أفكار تعزيز المساواة بين الجنسين» على مائدة الملتقى الثالث للفتاة العربية

عقدت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية، ورش عمل علي مدار ثلاثة أيام، ضمن فعاليات الملتقي الثالث للفتاة العربية بمشاركة 18 دولة، تنفيذاً لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بإطلاق عام الشباب العربي 2023، والذي يعد أولى فعاليات عام الشباب العربي، تحت شعار "مشاركة - تنمية - استقرار"، خلال الفترة من 25 يناير حتى 1 فبراير 2023، بدار الهيئة الهندسية القاهرة.



حضر الفعاليات نجوى صلاح وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والدكتورة أسماء إسماعيل مسؤل الملف والمنسق العام للملتقي، والدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، وحاضر بورش العمل كلاً من: الدكتورة لمياء بلبل خبيرة قضايا النوع الاجتماعي، والدكتور محمد حبيب خبير الإعلام السياسي والدولي ورئيس تحرير شبكات قنوات الحياة، والدكتورة غادة همام، ونهاد أبو القمصان محامية بالنقد وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.



وتم تقسيم ورش العمل إلي مجموعات مصغرة من الشباب والفتيات لإجراء تدريبات تطبيقية والبدء في صياغة التوصيات، حيث تطرقت الورش إلي سبل تنمية الدور الاجتماعي للرجل والمرأة والتعريف بالعمي النوعي، بالإضافة إلي عرض أفكار لتعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة اليومية، والتعريف بكيفية تشكيل هويتنا وقيمنا.

والملتقي يهدف إلي إلقاء الضوء على أهم التحديات التي تواجة الفتاة في المجتمعات العربية، والتعريف بأهمية دور المرأة في الحفاظ على الأمن القومي وتحقيق التنمية الشاملة، والتوعية بأهمية إطلاق مبادرات شبابية لخدمة قضايا التنمية في الوطن العربى، ومناقشة التحديات التي تواجه الفتاة والمرأة العربية في المجتمع، وشمل العديد من الجلسات وورش العمل لمناقشة المزيد من القضايا التي تخص المرأة .

ورش عمل الملتقي الثالث للفتاة العربية

ورش عمل الملتقي الثالث للفتاة العربية

ورش عمل الملتقي الثالث للفتاة العربية

ورش عمل الملتقي الثالث للفتاة العربية

ورش عمل الملتقي الثالث للفتاة العربية

ورش عمل الملتقي الثالث للفتاة العربية

ورش عمل الملتقي الثالث للفتاة العربية

ورش عمل الملتقي الثالث للفتاة العربية