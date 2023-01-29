الأحد 29 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تعلن عدم إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

شولتس
شولتس

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، أنه لن يرسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، بعدما ابدى بموافقته لإرسال 14 دبابة ليوبارد الى اوكرانيا وعلى السماح ببلدان اوروبيتان للقيام بالمثل، الأربعاء الماضي. 

وعزا شولتس السبب في ذلك بعد أن كثفت كييف دعواتها الغرب الى تسليمها أسلحة أكثر تطوراً لمساعدتها لصد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، إضافة الى نقاش حاد استمر لاسابيع وضغوط متزايدة مارسها الحلفاء. 

وحسب وكالة رويترز الاخبارية، فقد قال شولتس "لا يسعني سوى أن أنصح بعدم الدخول في حرب مزايدة مستمرة عندما يتعلق الأمر بأنظمة الأسلحة، محذرا من انطلاق نقاش جديد في ألمانيا بعد اتّخاذ القرار بشأن الدبابات من شأنه أن "يقوّض ثقة المواطنين في قرارات الحكومة".

وترافق قرار شولتس إعطاء الضوء الأخضر لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2 مع إعلان الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا 31 دبابة أبرامز الأميركية.

الخارجية الالمانية 

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برلين: الدبابات جزء صغير من الدعم الألماني للشعب الأوكراني

وقال دينيس كوميتات، المتحدث باسم الخارجية الألمانية، إن ألمانيا ستقدم حزمة مساعدات لأوكرانيا من خلال مدها بدبابات من طراز "ليوبارد 2".

أضاف أن قرار مد أوكرانيا بالدبابات جاء بالإجماع بين ألمانيا وحلفائها في حلف الناتو الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الدبابات جزء صغير من الدعم الألماني الواسع للشعب الأوكراني فيما يخص المساعدات المالية والإنسانية.

الحوار بين موسكو وبرلين

وعن الحوار الذي دعا له فلاديمير بوتين، رئيس روسيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال إن الحوار بين برلين وموسكو من المبكر قليلا أن يتم الاعلان عن محاوره، مؤكدًا أن برلين مستعدة للتفاوض مع موسكو وكييف حول الحرب.

وشدد شولتس على "ضرورة" مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأجري آخر اتصال بين الرجلين في أوائل ديسمبر.

وقال "سأتحدث مع بوتين عبر الهاتف مجددا"، وأضاف "لكن من الواضح أيضا أن الوضع الحالي لن يتغيّر ما دامت روسيا تواصل شن الحرب والعدوان من دون هوادة". – بحسب تعبيره.

برلين طائرات موافقة ارسال مقاتلة

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