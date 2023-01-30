إصابة 18 شخصا بينهم أطفال فى انقلاب ميكروباص بالمنيا

أصيب 18 شخصًا بينهم أطفال، اليوم، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من مدخل دير جبل الطير، بشرق النيل، أمام مركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، حيث وقع الحادث بسبب السرعة.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5269 (ف ل ر)، ميكروباص "أجرة"، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من مدخل دير جبل الطير، بالوحدة المحلية ببني خالد، في شرق النيل بمركز سمالوط.

بانتقال رجال الأمن والبحث الجنائي وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 18 شخصًا بينهم أطفال بسحجات وكدمات وجروح واشتباه ارتجاج وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة الميكروباص وسائقها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت مصرع مهندس كهرباء، إثر سقوطه على الأرض أثناء إصلاح عطل فني بالمغذي الرئيسي لمحول داخل قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة في أقصي شمال محافظة المنيا، وتم نقل جثته لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بسقوط مهندس كهرباء بإحدي الشركات علي الأرض أثناء قيامه باصلاح الخط المغذي لمحول كهرباء بقرية برطباط، في مركز مغاغة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين مصرع "محمود-ي" 37 عامًا، مهندس كهرباء بشركة، ومقيم بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، ونقُلت الجثة إلي مشرحة مستشفي مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف ومناظرة الجثة.