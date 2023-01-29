الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سقوط أمطار وانخفاض للحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة "، المُذاع عبر فضائية" Etc."، مساء الأحد، إن غداً الاثنين يشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على خليج العقبة على فترات متقطعة إلى جانب انخفاض درجات الحرارة.

أضافت أنه اعتبارا من الثلاثاء يحدث انخفاض كبير في درجة الحرارة، ما لا يقل عن ثماني درجات، متابعة أنه يجب ألا ننخدع في الجو.

وأوضحت أنه تزيد نشاط الرياح، وترتفع سرعة الرياح، واضطراب في حركة الملاحة البحرية، ويصل ارتفاع الأمواج أربعة أمتار، مشيرة إلى أن هناك سقوط الأمطار وتكون أمطار متوسطة الشدة في مناطق متفرقة من الجمهورية، وتبدأ غدا بأمطار خفيفة.

وتابعت "بالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

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