مرفق الكهرباء: 3 نصائح هامة عند تركيب عداد مسبوق الدفع

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من النصائح الهامة عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع وخاصة للمرة الأولي.

وذكرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك 3 نصائح هامة عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع عندالمرة الأولي وهي:

1- عند تركيب العداد لأول مره أطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.

2- قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

3- ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكل.



وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أعلن في وقت سابق إعفاء مشروعات الطاقة الشمسية المرتبطة بالشبكة بنظام الاستهلاك الذاتي بقدرة حتى 10 ميجاوات من سداد مقابل الدمج.

جاء ذلك في الكتاب الدوري الصادر برقم 3 لسنة 2023 الخاص بالقواعد التنظيمية لمنظومة إنتاج الطاقة الكهربية المنتجة من الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بغرض الاستهلاك الذاتي.

وأكد د. محمد موسى عمران، أن القرار يأتي في إطار تشجيع الصناعة ولكافة الأنشطة الأخرى على استخدام الطاقة الشمسية وتماشياُ مع أتجاه الدولة نحو تعزيز استخدامات الطاقات المتجددة والتي ستساعد على خلق العديد من فرص العمل.

وكان أبرز ما جاء في هذا الكتاب الدوري إعفاء مشروعات الطاقة الشمسية المرتبطة بالشبكة بنظام الاستهلاك الذاتي بقدرة حتى 10 ميجاوات من سداد مقابل الدمج، وهو الإعفاء الذي يطبق على المحطات التي يتم إنشاؤها وفقا لهذه القواعد أو القائمة بالفعل.

وأوضح الدكتور موسي عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن نظام الاستهلاك الذاتي يعد نظاما لربط المحطة الشمسية على الأحمال الداخلية للمشترك المحدد بذاته في الترخيص دون غيره، مع عدم تبادل الطاقة المنتجة من المحطة مع الشبكة.