أسباب التبول اللاإرادى عند الأطفال الأكبر سنًا؟

من الشائع أن يقوم الأطفال بعمر 6 سنوات وما دون بتبليل الفراش، ولكن يمكن للأطفال الأكبر سنًا تبليل السرير، فإذا كان طفلك أكبر من 6 سنوات يتبول في السرير، فهناك أشياء يمكنك القيام بها حيال ذلك.

أكد الخبراء بموقع «healthdirect»، أن التبول اللاإرادي يحدث عندما لا يستيقظ الطفل أثناء الليل عندما يحتاج إلى إفراغ المثانة، حيث يمكن أن يحدث كل ليلة، أو بين الحين والآخر.

يستمر بعض الأطفال في التبول اللاإرادي منذ الولادة، بينما يبدأ آخرون في التبول اللاإرادي مرة أخرى عندما يكبرون، فالأمر مزعجًا للإطفال والأباء أيضًا، لكن هذا ليس ذنبهم، فالتبول اللاإرادي لا علاقة له بالسلوك السيئ.

ما الذي يسبب التبول اللاإرادي عند الأطفال الأكبر سنًا؟

ينام بعض الأطفال بعمق شديد ولا يستيقظون عندما يحتاجون إلى التبول، فقد يكون لديهم مثانة لا تخزن سوى كمية صغيرة من البول، وقد ينتجون الكثير من البول في الليل.

بعض الأطفال لا يصنعون ما يكفي من هرمون يسمى الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH)، فإذا لم يصنع الأطفال ما يكفي من هذا الهرمون، فقد تكافح مثانتهم لتخزين السوائل الزائدة.

ويمكن أن يرتبط التبول اللاإرادي أيضًا بالإمساك عند الأطفال، حيث يميل التبول اللاإرادي إلى الانتشار في العائلات، إذا قام أحد الوالدين أو كلاهما بتبليل الفراش عندما كانا صغيرين، فمن المرجح أن يحدث ذلك مع أطفالهم.

متى يجب الذهاب للطبيبب؟

من الجيد طلب المساعدة المتخصصة إذا استمر طفلك في التبول اللاإرادي بعد حوالي 6 أو 7 سنوات من العمر، فإذا بدأ طفلك في ترطيب السرير مرة أخرى بعد فترة من الجفاف، فيجب عليك اصطحابه إلى طبيبك لإجراء فحص طبي.

سيسألك طبيبك عن التبول اللاإرادي لطفلك، بما في ذلك عدد مرات حدوثه، وقد يسألون أيضًا عن طفلك أنماط النوم، عادات المثانة والأمعاء، ما إذا كان لديهم أي مشاكل مع التبول أثناء النهار.

وفي بعض الأحيان يقوم طبيبك بفحص طفلك، وقد يوصون بإجراء اختبارات بول ولكن غالبًا ما لا تكون هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات الصحية الاخرى.

كيف يمكن علاج التبول اللاإرادي عند الأطفال الأكبر سنًا؟

من المهم تشجيع طفلك على عدم الشعور بالحرج أو الخجل من التبول اللاإرادي، لا يحتاج التبول اللاإرادي عمومًا إلى العلاج قبل سن 6 سنوات، هذا لأنه عادة ما يتحسن من تلقاء نفسه.

هناك العديد من العلاجات المتاحة للتبول اللاإرادي عند الأطفال الأكبر سنًا، بما في ذلك تدابير المساعدة الذاتية وأجهزة إنذار التبول اللاإرادي.

كما يمكن وضع ضوءًا ليليًا في المرحاض، بالإضافة إلى تشجيع طفلك على الاستيقاظ للتبول أثناء الليل إذا احتاج إلى ذلك، مع تجنب أي أطعمة أو مشروبات تحتوي على مادة الكافيين.