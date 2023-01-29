الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد هزيمة فيوتشر.. الأهلي الفريق الوحيد بلا خسارة فى الدورى هذا الموسم

الأهلي
الأهلي

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفريق الوحيد بلا هزيمة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد خسارة فيوتشر أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وخسر فيوتشر أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري.

وكان الأهلي قد خاض 15 مباراة، تمكن من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 لقاءات ولم يتلق أي هزيمة.

ووسعت هذه الهزيمة الفارق بين الأهلي متصدر الترتيب وفيوتشر وبيراميدز المنافسين على الوصافة إلى 6 نقاط كاملة، علمّا بأن الأهلي لعب مباراة أقل بعدما تأجلت مباراته أمام حرس الحدود التي كان مقررا لها اليوم.

 

الاهلى فريق فيوتشر الدورى المصرى الدوري الممتاز موسم 2022-2023

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