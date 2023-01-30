النيابة تتحفظ على جثمان أربعينية عثر على جثتها مخنوقة فى الإسماعيلية

أصدرت نيابة الاسماعيلية قرارا بالتحفظ على جثمان امرأة أربعينية في ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي بعدما عثروا على جثتها في شقتها بأبراج المروة والفروسية بالقرب من منطقة الكاكولا.

وتكثف مديرية أمن الإسماعيلية من جهودها لكشف لغز العثور على جثة الفتاة المقتولة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة فتاة "م.ك" 42 سنة داخل شقتها الكائنة في أبراج المروة والفروسية بالقرب من منطقة الكاكولا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ وتبين أن عم الفتاة عثر على جثتها مخنوقة داخل شقتها التي تقطنها بمفردها، وأن بعض المتعلقات داخل الشقة تم سرقتها.



ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة الفتاة وكشف ملابسات الحادث.