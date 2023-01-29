الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شوط أول سلبى بين ريال مدريد وسوسيداد فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد
ريال مدريد

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وسوسيداد والتي تجمعهما في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا” موسم 2022-2023.

فريق ريال مدريد سيطر على الشوط الأول بأداء مميز، وكان قريبًا من التسجيل في الدقيقة 15 عندما اخترق فينيسيوس جونيور دفاعات سوسيداد من الجهة اليسرى، لكن تسديده مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 32، سدد توني كروس الكرة من على حدود منطقة الجزاء، لكن أليكس روميرو حارس سوسيداد تصدى لها ببراعة.

محاولات ريال مدريد استمرت، وكاد فينيسيوس جونيور أن يسجل هدفًا في آخر دقائق الشوط الأول من متابعة لتمريرة بنزيما، لكن روميرو تصدى لتسديدته ببراعة.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني، على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد في الدوري الإسباني، فيتشارك الثلاثي توني كروس وفيديريكو فالفيردي وداني سيبايوس ثلاثية خط الوسط، ويلعب كامافينجا في مركز الظهير الأيسر ويقود كريم بنزيما خط الهجوم.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، ديفيد ألابا وفيرلاند ميندي وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وأوريلين تشواميني بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس

خط الوسط: رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد في مباراة اليوم كل من: أندريه لونين - لويس لوبيز، خيسوس فاييخو، إيدين هازارد، لوكا مودريتش، ماركو أسينسيو، ألفارو أودريازولا، ماريانو دياز، ماريو مارتين

ويحتل ريال مدريد قبل انطلاق المباراة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة خلف برشلونة صاحب الصدارة، فيما يأتي ريال سوسيداد خلفه مباشرة في المركز الثالث برصيد 38 نقطة

ريال مدريد سوسيداد الدوري الاسباني فينيسيوس جونيور فينيسيوس

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