حبس تشكيل عصابى ضبط بحوزته 2 كيلو حشيش فى القاهرة

قررت النيابة العامة حبس عصابة تخصصت في الاتجار بالمخدرات وبحوزتهم 2 كيلو حشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما وردت معلومات سرية للنقيب حسام وجدي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، عن قيام «إسلام م. ح. ع»، وشهرته سولي، 26 سنة، عاطل ومقيم في حدائق حلوان، و«محمد س.ع»، 26 سنة، مقاول ومقيم في حدائق حلوان، و«سيف ط.ح.ا»، 24 سنة، عاطل، ومقيم في حدائق حلوان، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرًا لهم.

وبعمل التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات الواردة، وبخروج حملة أمنية قادها النقيب حسام وجدي، أمكن ضبط المذكورين داخل سيارة ملاكي ماركة هيونداي، وبحوزتهم 19 كيس بداخله مخدر الحشيش، وزنت 2 كيلوجرام، وكان أحد المتهمين حاول الهرب إلا أن قائد الحملة نجح في ضبطه.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك لتحقيق الأرباح غير المشروعة، والسيارة المضبوطة لتسهيل عملية نقل المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.