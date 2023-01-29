مدرب بيراميدز: تركيزنا مُنصب على إنهاء الدور الأول فى وصافة الدورى

أكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، أن تركيز فريقه منصب على إنهاء الدور الأول ببطولة الدوري المصري في المركز الثاني.

وقال فتح الله في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الأحد، إن نتيجة التعادل أمام سيراميكا كليوباترا 2 /2 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، لا تعبر مطلقا عن سير اللقاء، مشيرا إلى أن فريقه كان الأفضل رغم النقص العددي الناتج عن الطرد المبكر الذي تعرض له لاعب الفريق أحمد سامي.

وأضاف أنه من الضروري نسيان نتيجة لقاء سيراميكا كليوباترا سريعا، والتركيز في اللقاء المقبل أمام طلائع الجيش والذي لا بد من الفوز به لإنهاء الدور الأول في المركز الثاني خاصة وأنه هدف مهم ومؤقت في طريق المنافسة على الدوري.

وأوضح أنه يتمنى ألا تكون الإصابة التي تعرض لها علي جبر مدافع الفريق قوية وتمنعه من الغياب ،خاصة وأنه لاعب مهم وقوي وسيخضع لفحوصات وأشعة للاطمئنان عليه خلال الساعات المقبلة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة بفارق ست نقاط خلف الأهلي متصدر الترتيب.