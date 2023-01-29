أذربيجان تعلق العمل في سفارتها بإيران بعد استهداف مقرها

أعلنت وسائل اعلام محلية، الأحد، أن أذربيجان أعلنت تعليق العمل بالكامل في سفارتها بإيران بعد هجوم استهدفها سابقا، وفق شبكة سكاي نيوز.

ووجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال الفرة الماضية بدراسة تفاصيل الهجوم المسلح الذي تعرضت له السفارة الأذربيجانية في طهران.

وكتب مساعد الشؤون السياسية في مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية محمد جمشيدي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:"ندين حادث الهجوم المرير على سفارة أذربيجان الشقيقة والجارة، وقد أصدر رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي بعد تلقي هذا النبأ المؤسف توجيهاته لدراسة كافة أبعاد هذا الموضوع وأبدى مواساته وعزاءه لحكومة وشعب أذربيجان وذوي الدبلوماسي المتوفى ودعا بالشفاء العاجل للجرحى".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، أنه تم إلقاء القبض على منفذ الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران صباح الجمعة، داعيا وسائل الإعلام إلى تجنب التكهنات.