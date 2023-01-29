الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أذربيجان تعلق العمل في سفارتها بإيران بعد استهداف مقرها

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

أعلنت وسائل اعلام محلية، الأحد، أن أذربيجان أعلنت تعليق العمل بالكامل في سفارتها بإيران بعد هجوم استهدفها سابقا، وفق شبكة سكاي نيوز.

ووجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال الفرة الماضية بدراسة تفاصيل الهجوم المسلح الذي تعرضت له السفارة الأذربيجانية في طهران.

وكتب مساعد الشؤون السياسية في مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية محمد جمشيدي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:"ندين حادث الهجوم المرير على سفارة أذربيجان الشقيقة والجارة، وقد أصدر رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي بعد تلقي هذا النبأ المؤسف توجيهاته لدراسة كافة أبعاد هذا الموضوع وأبدى مواساته وعزاءه لحكومة وشعب أذربيجان وذوي الدبلوماسي المتوفى ودعا بالشفاء العاجل للجرحى".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، أنه تم إلقاء القبض على منفذ الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران صباح الجمعة، داعيا وسائل الإعلام إلى تجنب التكهنات.

txt

مقتل مسئول أمنى فى إطلاق رصاص على سفارة أذربيجان فى إيران

إيران طهران هجوم تعليق العمل بالكامل أذربيجان

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الكاتب الفرنسي رولان لومباردي

ندوة مئوية البابا شنودة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل غزة.. ومخاوف من تسريب معلومات

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»

«ميزان المنطقة».. لماذا تعتمد أمريكا على مصر فى التهدئة بين فلسطين وإسرائيل؟