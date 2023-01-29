الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أسامة نبيه يكشف سر استبعاد فتوح ويؤكد: عاشور تلقى عرضًا من الصعب رفضه

أسامة نبيه
أسامة نبيه

يرى أسامة نبيه، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن تراجع أداء فريقه أمام فيوتشر في الشوط الثاني كان أمرًا طبيعيًا.

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في الجولة 16 من بطولة الدوري.

واعترف نبيه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، بتلقي إمام عاشور عرضًا خياليًا لا يمكن رفضه للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف "اليوم لعبنا بعد فترة صعبة جدا جدا، سواء الوضع في جدول الدوري أو المسابقة لذلك كان علينا العمل على بعض الأشياء خلال الأربعة أيام الماضية".

وتابع " عملنا بشكل جيد جدا في الشوط الأول وكان لدينا أكثر من فرصة، في الشوط الثاني كان هناك استحواذ من فيوتشر ولكن نجحنا في الخروج بشكل جيد".

وواصل حديثه " التراجع كان أمرًا طبيعيًا بسبب رغبتنا في تحقيق الفوز في ظل المرحلة الصعبة التي نمر بها في الوقت الذي اندفع فيه فريق فيوتشر للهجوم".

وشدد نبيه "لدينا مشكلة أن كل المباريات المقبلة ستكون صعبة بسبب تواجدنا في مركز لم نعتاد التواجد به خلال السنوات الماضية كنا مركز خامس قبل مواجهة فيوتشر، ولكن الدفعة المعنوية التي سنحصل عليها في الدوري ستكون مهمة جدا قبل بطولة إفريقيا".

وتابع "المباراتان المقبلتين أمام فاركو ثم شباب بلوزداد من المباريات التي يقال عليها المهم أن تفوز بها وليس الأداء الجيد، بعد ذلك سنرى أمر الأداء".

ووجه نبيه رسالة قائلا: "أشكر اللاعبين بسبب تخطي ظروف صعبة، والجماهير أكثر من أي أحد بسبب دعمنا في تلك الفترة".

وكشف نبيه "كانت لدي حيرة في استبدال اللاعبين بسبب تقديم من في الملعب مستوى جيد ولا أريد إجراء تبديل لمجرد التغيير".

وبسؤاله عن سر استبعاد أحمد فتوح أوضح "الاستبعاد بسبب غيابه الفترة الماضية عن التدريبات الجماعية والعمل بشكل فردي وهو ما لا يتفق مع المشاركة في المباريات، وكان هناك اتفاق مع اللاعب بخوض تدريبات مع الفريق خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزا أمام فاركو".

أما عن تسجيل الجزيري ثنائية قال "أعرف سيف الجزيري جيدا، عملت من قبل وقت فترة كارتيرون وفيريرا، وتألقه اليوم لم يخرج خارج

وبالحديث عن موقف إمام عاشور بعد العرض الدانماركي كشف "علمت أن إمام عاشور تلقى عرضا خياليا من فريق أوروبي وبالتالي من الصعب الوقوف أمام طموحاته".

وتابع “لن أقف أمام طموح اللاعب فهو مثل يوسف نبيه وسيد عبد الله، إذا وقفت في سكة طموح اللاعب”.

أسامه نبيه الزمالك فيوتشر الدورى المصرى إمام عاشور

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