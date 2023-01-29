الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح فيلم «أخي فوق الشجرة» لـ رامز جلال بدور العرض في أمريكا

فيلم أخي فوق الشجرة
فيلم أخي فوق الشجرة

استقبلت دور العرض السينمائية بالولايات المتحدة الأمريكية الفيلم المصري “أخي فوق الشجرة” والذي يخوض بطولته النجم رامز جلال لعرضه للجمهور بمختلف قاعات السينما هناك.

وكان فيلم “أخي فوق الشجرة" طرح في سينمات مصر في يوم 18 يناير الماضي وتصدر الفيلم  قائمة الإيرادات وحصد أول أمس الجمعة إيرادات بلغت 813 ألف جنيه، لتصل إجمالى ما حققه الفيلم لـ 5 ملايين و466 ألف جنيه، ومن المقرر أن يستمر الفيلم في عرضه لموسم إجازة نصف العام .

يجسد الفنان رامز جلال دور شقيقين توأم ضمن أحداث الفيلم السينمائي الجديد "أخي فوق الشجرة"، والمقرر عرضه في 18 يناير المقبل ضمن ماراثون أفلام موسم رأس السنة الجديدة. 

وتدور أحداث الفيلم حول علاء وهو شاب انطوائي يعيش حياة صحية ومنظمة، ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد عودة  شقيقه التوأم بهاء من الخارج، والذي لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تمامًا على جميع المستويات، ويعاني علاء "رامز جلال" من أفعال شقيقه بهاء التي تفجر أحداثًا كوميدية في الفيلم. 

فيلم "أخي فوق الشجرة" كان يحمل اسم "نصي الحلو" أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء عمليات الدعاية، وهو بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.  

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال فيلم "أحمد نوتردام" الذي عرض عام 2021، وشارك في بطولته كل من: غادة عادل، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، انتصار، أحمد فتحي، محمد ثروت، شيماء سيف، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

الولايات المتحدة الامريكية أخي فوق الشجرة رامز جلال فيلم أخي فوق الشجرة احمد نوتردام

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الكاتب الفرنسي رولان لومباردي

ندوة مئوية البابا شنودة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل غزة.. ومخاوف من تسريب معلومات

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»

«ميزان المنطقة».. لماذا تعتمد أمريكا على مصر فى التهدئة بين فلسطين وإسرائيل؟