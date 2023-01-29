طرح فيلم «أخي فوق الشجرة» لـ رامز جلال بدور العرض في أمريكا

استقبلت دور العرض السينمائية بالولايات المتحدة الأمريكية الفيلم المصري “أخي فوق الشجرة” والذي يخوض بطولته النجم رامز جلال لعرضه للجمهور بمختلف قاعات السينما هناك.

وكان فيلم “أخي فوق الشجرة" طرح في سينمات مصر في يوم 18 يناير الماضي وتصدر الفيلم قائمة الإيرادات وحصد أول أمس الجمعة إيرادات بلغت 813 ألف جنيه، لتصل إجمالى ما حققه الفيلم لـ 5 ملايين و466 ألف جنيه، ومن المقرر أن يستمر الفيلم في عرضه لموسم إجازة نصف العام .

يجسد الفنان رامز جلال دور شقيقين توأم ضمن أحداث الفيلم السينمائي الجديد "أخي فوق الشجرة"، والمقرر عرضه في 18 يناير المقبل ضمن ماراثون أفلام موسم رأس السنة الجديدة.

وتدور أحداث الفيلم حول علاء وهو شاب انطوائي يعيش حياة صحية ومنظمة، ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد عودة شقيقه التوأم بهاء من الخارج، والذي لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تمامًا على جميع المستويات، ويعاني علاء "رامز جلال" من أفعال شقيقه بهاء التي تفجر أحداثًا كوميدية في الفيلم.

فيلم "أخي فوق الشجرة" كان يحمل اسم "نصي الحلو" أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء عمليات الدعاية، وهو بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال فيلم "أحمد نوتردام" الذي عرض عام 2021، وشارك في بطولته كل من: غادة عادل، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، انتصار، أحمد فتحي، محمد ثروت، شيماء سيف، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.