«تجمّل بالأخلاق».. كيف ترسخ في طفلك احترام كبار السن؟

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحد إصدارات حملة "تجمل بالأخلاق"، التي تضمنت نبذ الإحباط واليأس، والتأكيد على قيمة المثابرة والجد في العمل، وعدم اتباع إحباط الآخرين.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة المتحدة على نشر الوعي والارتقاء الأخلاقي والثقافي، حيث تقدم الحملة فواصل إعلانية، يتضمن كل واحد منها قيمة أخلاقية مهمة للمجتمع، حيث تهدف الحملة للتأكيد على الأخلاقيات التي تربى عليها المصريون التي تحث عليها الأديان السماوية والعلاقات الإنسانية المختلفة، من احترام للكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة، والبعد عن التنمر، والالتزام بالأمانة والشرف، وكل الأخلاقيات التي نحتاجها في التعاملات اليومية.

يعتبر تعليم الأطفال احترام الكبار من الأمور الهامة التي يسعى إليها الكثير من الآباء والأمهات، خاصة في الموصلات العامة، ففي السطور التالية يوضح الخبراء بموقع « living maples» كيفية احترام الأطفال لكبار السن.

الاحترام يبدأ من المنزل:

قد يحترم الأطفال كبار السن بناءً على ما تعلموه في المنزل وفي المجتمع، فالشيخوخة هي كمال الرجال، ويمكن للبشر الذين يدخلون هذه الفترة بعد بذل الكثير من الجهد استخدام فرص جديدة للتطور.

كما أن احترام كبار السن أمر لا بد منه، واحترامهم يمكن أن يزيد من شعورهم بالرضا عن الرحلة التي يمرون بها بسنهم الكبير، حيث يؤثر نوع النظرة المجتمعية بشكل إيجابي على نمط حياة كبار السن.

علم الردود المهذبة:

يمكن لطفلك الصغير إظهار الاهتمام والاحترام للآخرين من خلال الأخلاق الحميدة، خاصة في الموصلات العامة، من خلال الرد بالشكر والثناء، وترك الكراسي لكبار السن، كما أن إحدى الطرق الفعالة الأخرى لاحترام شخص ما هي التحدث معه بأدب.

امدح السلوك المحترم:

أكد الخبراء بضرورة مدح السلوك المحترم الصادر عن طفلك، فهذا يساهم في زيادة التصرف بشكل محترم مع الآخرين، بالإضافة إلى ترسيخ القيم الفاضلة في التربية، طريقة أخرى لاحترام ابنك الأكبر هي أن تكون يد العون له. ساعدهم في عملهم اليومي الروتيني.

أوضح الخبراء أن المجاملة العامة هي طريقة رائعة لإعلام كبار السن بأنهم مميزون، حيِّيهم بمصافحة يدهم أو عناقهم الدافئ أو أي شيء يشعرون فيه بالراحة أكثر، فعندما تكون مع كبار السن، تحدث إليهم بصوتك المعتاد وتجنب استخدام الكلمات أو العبارات التي يمكن أن تسيء إليهم أو تربكهم.