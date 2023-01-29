إيطاليا تعلن عودة التعاقد مع العمالة المصرية.. تفاصيل

كشف د.عيسي إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، تفاصيل تعاقد إيطاليا مع عمالة مصرية.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم، إن إيطاليا تعلن عودة التعاقد مع العمالة المصرية بعد توقف عامين بسبب كورونا.

أضاف أن هناك فرصا أمام العمالة المصرية التي عملت في إيطاليا من قبل للعودة، موضحاً أن تقديم العمالة سيكون وفقا لقانون العمالة الموسمية الجديد 2023، ويتم إتاحة الفرصة للتقديم من خلال بوابة إلكترونية تدشنها إيطاليا يتمكن من خلالها الأفراد من تقديم طلبات العمل.

وأوضح رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا أن التقديم سيبدأ في نهاية مارس المقبل وبالتحديد بداية من يوم 26 مارس 2023، مشيراً إلى أن التخصصات المطلوبة هى البناء والتشييد، السياحة، الاتصالات السلكية واللاسلكية، النقل والمواصلات، الميكانيكا.