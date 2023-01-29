الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الثقافة الأردنية»: نتعلم من العلاقة التى تربط الرئيس السيسى بالملك عبدالله

هيفاء النجار، وزيرة
هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية

قالت هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، إن القيادة الأردنية، ممثلة في الملك عبدالله الثاني وولي العهد، على تنسيق دائم ومشترك مع الرئيس السيسي ووزارة الثقافة تتعلم من هذا الحوار بين قيادة البلدين وهذه الصداقة والاحترام المشترك.

يجب أن نطور مناهجنا

أضافت، خلال لقاء خاص مع برنامج "عن قرب"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب أن نطور مناهجنا وأن نمكن معلمينا بتدريبهم وتفعيل دورهم السابق، وأن يقبلوا على التحول الرقمي، لأن دور المعلم لم يعد مقصورًا على الوقوف أمام اللوحة فهو موجه وباحث الآن.

وأكدت أنه رغم التحديات العالمية إلا أنه يجب دعم الطاقات الشبابية، لأن لدينا نماذج نفخر بها، ونقدم رسالة أمل وعمل، لأن لديهم طاقات استثنائية وكل طالب وطالبة بالأردن هو مشروع ابتكار وإنتاجية، وهنا تأتي أهمية التعليم الجامعي والتدريب التقني.

وزيرة الثقافة الأردنية الملك عبدالله الثاني الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلدين نطور مناهجنا التحول الرقمي التحديات العالمية الطاقات الشبابية

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