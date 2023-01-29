الشباب والرياضة تعلن تشكيل اللجنة المؤقتة للنادى الإسماعيلى

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة التى ستتولي إدارة شئون النادى الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة وحتى انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى.

وقد تم عرض التشكيل النهائي المقترح لأعضاء اللجنة على وزير الشباب والرياضة والذى وجه لمديرية الشباب والرياضة بالاسراع فى استصدار القرار، حتى تتمكن اللجنة من استلام النادى خلال الأسبوع الجاري من لجنة التسليم والتسلم، على أن تستمر لجنة المختصين من فحص الشئون المالية وأعمال الرقابة المالية للنادى والتى من المتوقع أن تنتهي منها مع نهاية الأسبوع المقبل.

وتضمن تشكيل اللجنة المؤقتة كلا من...

اللواء أبوبكر الصديق الحديدى

الأستاذ محمد إبراهيم أحمد

الأستاذ أحمد جمال فهيم

المستشار الطاهر الشافعى

الأستاذة مروة عرابي

الأستاذ محمد الشحات إبراهيم

الأستاذ نصرالدين المصطفي

كابتن إسماعيل حفنى

إضافة إلى كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط.