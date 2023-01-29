«مش بودرة سيراميك».. التموين تكشف تفاصيل العبوات المغشوشة للنسكافيه

كشف المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل الرقابة على الأسواق ومواجهة غش التجار في المنتجات.

قال خليل، خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، إن مصنع المنتجات المغشوشة المضبوط غير مرخص ولا يراعي الاشتراطات الصحية.

أضاف أن المواد المضبوطة في المصنع غير المرخصة ليست بودرة سيراميك ولكنها مواد غذائية بجودة أقل:" صادرنا المنتجات الغذائية المغشوشة بمصانع بير السلم من الأسواق".

وأوضح أن المصنع المضبوط كان يقوم بتقليد منتجات عدة شركات، لإنتاج النسكافيه والشاي والبيكنج بودر، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على 12 ماكينة تعبئة و2 ماكينة تغليف.

أشار إلى أن دور الوزارة إتاحة السلع وتوفيرها وضبط الأسعار، والوزارة نجحت في ذلك من إقامة المعارض والشوادر خلال الفترة الماضية، بجانب دورها الرقابي الذي يتم على قدم وساق على مستوى جميع المحافظات.