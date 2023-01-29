«تبشّر بالخير».. الباز يشيد بتطوير مدرسة كفرتقى بدمياط

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» بالتطور الكبير في مدرسة كفرتقي في محافظة دمياط، مؤكدًا أن الحالة التي ظهرت عليها المدرسة تبشّر بالخير.

في السياق، قال محمد أسعد، مدير مدرسة كفرتقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» المُذاع على فضائية «النهار» الأحد، إن المدرسة تعليم أساسي ابتدائي وإعدادي ورياض أطفال.

وأشار إلى أن مرحلة رياض الأطفال حصلت على الجودة مرتين، وفي المرحلة الابتدائية تم الحصول على الجودة مرة.

وتابع «قدرنا نعمل مسجد بالجهود الذاتية، والمدرسة الأولى على مستوى الجمهورية في سداد المصروفات بالكامل عامين متتاليين بفضل رجال المجتمع المحلي، المدرسة منتظمة مفيش طالب يتغيب عن المدرسة وروح المحبة والتعاون محببة الناس في المدرسة».