الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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إعلامى: الفساد فى «صحة الدقهلية» بلا حدود وفواتير الأكسجين تزوّر

الإعلامي رمضان حبيب
الإعلامي رمضان حبيب

كشف الإعلامي رمضان حبيب عن إحالة 8 من القيادات والمختصين في مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية إلى النيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يترأس جميع اللجان الموجودة بالمديرية.

أضاف حبيب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» المُذاع على فضائية «النهار» الأحد:«هو عامل نفسه رئيس على كل اللجان، عامل بصمة على الباب بتاعه ممنوع الدخول إلا لما هو يسمح».

تابع «هناك فساد في مديرية الصحة بلا حدود، متمثل في تزوير فواتير الأكسجين، حيث يتم تعطيل عداد التانك، ولا يوجد أي تصحيح للأخطاء، وتعاقد مع شركة جديدة لتوريد الأكسجين والشركة القديمة عقدها مستمر».

حبيب: مدير مكتب وكيل الصحة زوّر إمضاء مدير الشئون القانونية

واستكمل: «مدير مكتب وكيل وزارة الصحة زور إمضاء مدير الشئون القانونية للشركة الجديدة»، موضحًا أنه أرسل كل هذه المستندات إلى الجهات الأمنية.

وأشار إلى أن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عمل مناقصة على الأشياء المتهالكة مثل الدواليب والمكاتب والكراسي القديمة لصالحه الخاص بـ900 ألف جنيه، وعند إخطار محافظ الدقهلية تم سحب السلطة منه وباع نصف المتهالكة بـ2 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يُكتب في التقارير أنه تم إصلاح الأسانسيرات بالمستشفيات وعند المرور تجدها كما هى.

مديرية الصحة بالدقهلية صحة الدقهلية الإعلامي رمضان حبيب برنامج اخر النهار النيابة الإدارية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

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