جهاز العبور يشن حملة لإزالة المباني المخالفة وإزالة الإشغالات بالمدينة

أكد المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور بعدم التهاون مع أي مخالفات بنائية وتنفيذ القانون بكل حزم ضد المخالفين، منعا للعشوائية وحفاظا على الواجهة الحضارية للمدينة.

كما كلف المهندس عبد الرووف تشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وإزالة وتصحيح أوضاع المخالفات، تحت إشراف لجنة الغلق والإزالة وإدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير.



وأوضح رئيس جهاز مدينه العبور، أن الحملة أسفرت على تنفيذ عدة قرارات لإزالة المباني المخالفة، وفقا للقانون المباني الحديث، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لمباني مخالفة زيادة في النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة 9 بلوك 16079 بالحى الخامس.



وأضاف أنه تم إيقاف الأعمال الخاصة بالقطعة رقم 10 بلوك 13001 بالمنطقة الصناعية الأولى، وتم التحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.



وفي نفس السياق، أكد رئيس جهاز العبور حرص من الجهاز على القضاء علي كافة ظواهر العشوائية، والحد من ظاهرة الباعة الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة وتسبب إعاقة لحركة سير السيارات والمواطنين وتسي للمظهر الحضاري للمدينة تم تشكيل حملة اشغالات ليلية تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بمعاونة شرطة المرافق، واستهدفت الحملة المحاور والطرق الرئيسية ومحيط السناتر والمساجد والميادين الكبرى بالمدينة.