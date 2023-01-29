الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمر كمال يجدد تعاونه مع عبد الباسط حمودة في أغنيات جديدة (فيديو)

عمر كمال وعبد الباسط
عمر كمال وعبد الباسط حمودة

أعلن المطرب الشعبي عمر كمال عن تعاونه من جديد مع نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة في عدد من الأغنيات الجديدة والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ونشر عمر كمال مقطع فيديو عبر حسابه الرسيبمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ظهر فيه برفقة عبد الباسط حمودة يعلنان فيه عن انتهائهما من تسجيل أغنية جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وعلق على الفيديو: “إن شاء الله قريب أغانى حلوة مع الحكمدار”.

فيما قال عبد الباسط حمودة خلال الفيديو إن هناك أكثر من أغنية سيتم تقديمها على طريقة الـ"ديو" برفقة عمر كمال مختلفة عن التعاونات التي جمعت بينهما الفترة الماضية.

وكان آخر تعاون بين عمر كمال وبين عبد الباسط حمودة أغنية “حلوين” والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب في شهر يوليو الماضي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة تخطت الـ3 ملايين مشاهدة.

آغنية حلوين غناء عبد الباسط حمودة وعمر كمال كلمات وألحان عمرو قطب وتوزيع إسلام شيبسي وإخراج كامبا، وتقول كلمات الأغنية: "ياااا عيني إحنا ابسط خلق الله .. واقل نااااس فى الدنيا دي تعملنا بما يرضى الله .. تكسب قولبنا فى ثانيه تعمل معاااانا الغلط .. وتفكر انك .. لبط ع السكه تيجي تتظبط .. وتشوف وشوشنا التانية مين يرفع عينه فينا ولا يعمل راسه بينا دا اللى يطنطط علينا متخلقش فى الدنيا دى لفينا ياما روحنا وياما جينا ومهما خبط موجها فينا مبنغرقش مسيكنا الدولارات .. وركيبنا الطيارات لفينا الدنيا دي .. من غير باسبورات وصحبنا ولاد ذوات وجملنا ب أولوفات لا فى يوم مدينا ادينا ولا قولنا لحد هات لا في يوم مدينا ادينا ولا قولنا لحد هات" .

كما تعاونا من قبل في أغنية بعنوان "ضيعنا"، وهي من كلمات عمر قطب - مصطفى الجن - إسلام المصري، وألحان عمرو قطب وإسلام المصري، وتوزيع إسلام شيبسي.

وتقول أغنية "ضيعنا": "شبعانين وعنينا مليانه مش محتاجين من حد إعانه واللي فجيبنا لو كان لينا كان زمانا ملوك بأمانه، ضيعنا ياما كتير فلوس لا تاكلها نار ولا حتى سوس لا القرش علا  فيوم مقامنا ولا خلانا ع الناس ندوس".

"إحنا ملوك النزاهة واسألوأ علينا يقولولكوا دولا بشوات المدينة أبطال الجمهورية في الكرم والفنتظيه ونزاهة  الدنيا ديه والشياكة فينا".

المطرب الشعبي عمر كمال عمر كمال عبد الباسط حمودة الحكمدار ضيعنا حلوين

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