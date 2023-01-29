الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

روشتة لتجنب أسباب الموت المفاجئ بالسكتة الدماغية

الموت المفاجئ
الموت المفاجئ

كشف د.هاني عارف، رئيس قسم المخ والأعصاب، المشرف على برنامج السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس أسباب الموت المفاجئ بالسكتة الدماغية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إن المقصود بالسكتة الدماغية هى الإصابة المفاجئة في الخلايا العصبية المخية، نتيجة اضطراب في الدورة الدموية.

أضاف ان السكتة الدماغية قد يظهر في شكلين، الأول أن يأخذ شكل نزيف، والآخر انسداد في شريان ينتج عنه انقطاع الدم، وبالتالي يحدث تلفا مفاجئا بالمخ، وهو ما يسمى بـ"جلطة المخ".

وتابع "هناك 7 عوامل إذا التزمنا بهم سيكون هناك نسب وقاية عالية جدا من الإصابة بالسكتات الدماغية، وقد تصل إلى 70%، هي المحافظة على مستوى السكر بالنسبة لمرضى السكر، وضرورة أن يجري تحليل بانتظام وإذا كان هناك مريض ضغط فيجب أن يكون الضغط متوازنا، وألا يتخطى 140، أما إذا كان هناك مريض سمنة فيجب أن يخسر وزنه، وضرورة الامتناع عن التدخين، وأن يكون معدل الدهون في الجسم قليل وفقا لمعايير معينة، وأن يكون الأكل صحيا، إلى جانب ممارسة الرياضة بصورة منتظمة".

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