الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

فى عيدهم الـ71

جهاز أكتوبر الجديدة ومجلس الأمناء يقدما التهنئة لرجال الشرطة

مجلس الامناء
مجلس الامناء

زار وفد من مسئولى جهاز المدينة وأعضاء مجلس الأمناء بزيارة اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة، وزيارة اللواء عصمت فراج نائب مدير الامن لقطاع أكتوبر، وزيارة اللواء وفيق محمد طولان مدير مرور أكتوبر، وزيارة العميد ضياء سعد عبدالحميد رئيس قسم شرطة تعمير أكتوبر،فى  جو يسوده التقدير وتقدم جهاز المدينة برئاسة المهندس محمد عبدالمقصود ومجلس أمناء المدينة برئاسة المهندس مصطفى عبيد بخالص عبارات التهنئة والتقدير لرجال الشرطة المصرية تقديراً لجهودهم المخلصة فى إرساء قواعد الأمن والأمان فى المدينة.

أكد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينه 6 أكتوبر الجديدة، تقدير جهاز المدينة وجميع العاملين لجهود الشرطة المصرية وإمتناننا بتضحياتهم من اجل الحفاظ على الوطن، مضيفاً أنه تم زيارة المقدم احمد ربيع مأمور قسم ثالث اكتوبر؛ لتقديم التهنئة وباقات الورود والدروع التذكارية وشهادات التقدير للقيادات الشرطية و الأفراد، وتكريمًا لجهودهم فى إرساء قواعد الأمن بالمدينة.

 أشاد المهندس مصطفى عبيد رئيس مجلس الأمناء، بالتاريخ المٌشرف للشرطة المصرية وتضحيات أبناءها من الجنود والضباط، دفاعًا عن الجبهة الداخلية ومقدرات الوطن الغالي والحفاظ على الأمن والاستقرار، وطلب من الحضور قراءة الفاتحة والدعاء للشهداء متمنيا لأسرة الشرطة بالمدينة وفي ربوع الجمهورية مزيدًا من التوفيق والسداد للحفاظ على الأمن والأمان.

شارك في الزيارات كلاً من: "المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز، صابر سرور صباحى, دينا عمران وكيلى مجلس الأمناء، المهندس ماهر الفقى مدير عام التنمية، المهندس أسامة العرقسوسى رئيس لجنة الأمن بمجلس الأمناء، المهندس أحمد راشد رئيس لجنة الصناعة، والمهندس أيمن موسى رئيس لجنة السكان بمجلس الأمناء".

6 أكتوبر الجديدة أعضاء مجلس الأمناء احتفالات الشرطة المهندس محمد عبدالمقصود الزيارات

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وائل لطفي

عام طه حسين

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