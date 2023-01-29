الأحد 29 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

توقيع مذكرة تفاهم بين «البارالمبية الآسيوية» والاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

في إطار الاهتمام اللامحدود الذي تبديه الدولة والحكومات والمنظمات الرياضية ومؤسسات المجتمع المدني بأصحاب الهمم، وملف قادرون باختلاف، وقعت اللجنـة البارالمبيـة الآسيويـة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية مـذكـرة تفاهـم مشتركة لدعم التعاون المشترك في المجالات المختلفة.

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ووقع مذكرة التفاهم عن اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد عبد الله العصيمي رئيس اللجنة وعن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية المهندسة أمل عبد الحميد محمد مبدي رئيس مجلس إدارة الإتحاد بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارلمبية المصرية، والأستاذ عماد رمضان – امين صندوق اللجنة البارالمبية والدكتور ايهاب حسنين – رئيس الاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بالوزارة، والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، كما حضر من جانب اللجنة البارلمبية الأسيوية عيسى ال علي، مدير الشراكات والدعم المؤسسي، والسيد عادل وإبراهيم خنجي، مستشار التسويق والرعايات، والسيد علاء عمر الحارون، المدير الإداري، باللجنة.

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وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ويسري العمل بها لمدة عام إلى تحديد الإطار العام الذي يتم من خلاله تيسير وتطوير التعاون بين الجانبين من خلال شراكة تعتمد على دعم الحركة البرالمبية الآسيوية من خلال تقديم مقترح بمشروع لتنفيذ هذا الاطارمن خلال اتفاقيات مستقلة لكل مشروع يتم الاتفاق على تنفيذه.

واتفق الطرفان على توفير الدعم المطلوب لتنفيذ المشايع المشتركة التي تحقق أهداف وطموحات الطرفين مع العمل على توفير كافة السبل والامكانيات ليكون مقر كلا من طرفي الاتفاقية معلم رياضي فريد من نوعه والوجهة الرئيسية لرياضة أصحاب الهمم بالمنطقة والعالم.

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ومن المقرر وفقا لمذكرة التفاهم الاشراف على إقامة الدورات التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية الخاصة برياضة أصحاب الهمم مع بذل الجهود لتوفير الدعم العيني للدول الآسيوية للارتقاء بالرياضة البارالمبيـة وتحقيق الإنجازات في كافة المحافل الرياضية.

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وتم الاتفاق أيضا على دعم الرياضة النسائية والعمل علي زيادة تواجد العنصر النسائي في مختلف الاحداث الرياضية البارالمبيـة وتفعيل برامج تمكين العنصر النسائي من ذوي الإعاقة وتوفير فرص متساوية لهن على كافة المستويات.

كما تم التوافق على تشجيع اللجان البارالمبيـة والحكومات الآسيوية على مراجعة وتحديث التشريعات والقوانين التي تخص الحركة البارالمبيـة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

استضاف الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية الإدارة المركزية للتنمية البارالمبية البر التعاون بين الجانبين الحكومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

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