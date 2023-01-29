الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصر تحرز 13 ميدالية ببطولة البريميرليج للكاراتيه بالقاهرة

مصر تحرز 13 ميدالية
مصر تحرز 13 ميدالية ببطولة البريميرليج للكاراتيه

سيطر لاعبو مصر على منصات التتويج في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه ”البريمييرليج“ للكاراتيه المقامة على استاد القاهرة خلال الفترة من 27 حتى 29 يناير الجاري.

واستطاع لاعبو مصر حصد 13 ميدالية متنوعة بواقع ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات و7 برونزيات.

وحصد الميداليات الذهبية كل من طه طارق، وعبد الله هشام، وريم سلامة. حيث توج طه طارق بالذهبية في وزن +84 بعد فوزه على الإسباني ساخو سيك في النهائي بنتيجة 7-4 ، وتوج عبد الله هشام بذهبية وزن -75 كجم بعد فوزه على الإيطالي دانييلي دي فيفي بالنهائي وتوجت ريم سلامة بذهبية وزن -50 كجم بعد فوزها على الفنزويلية يورجيليس سالازار في النهائي.

بينما حصد الميداليات الفضية كل من: محمد جابر في وزن -60 كجم، ونورسين علي في وزن -61 كجم ، وسلمى حسن في وزن -55 كجم.

وجاءت الميداليات البرونزية من نصيب كل من: كريم أبو عيطة في منافسات وزن تحت 60 كجم، ومحمود بدوي في منافسات وزن فوق 84 كجم، وأحلام يوسف في منافسات وزن تحت 55 كجم، وبسملة حسن في منافسات وزن تحت 61 كجم، وفريال أشرف في منافسات الكوميتيه وزن تحت 68 كجم، وسهيلة إسماعيل في منافسات الكوميتيه وزن فوق 68 كجم، ودينا مصطفى في ذات المنافسات. 

البريميرليج وفريال اشرف بطولة الدوري العالمي للكاراتيه لبريمييرليج“ توج طه طارق

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