الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 30 يناير 2023 فى سوق الصاغة المصرية

الذهب
الذهب

زاد البحث عن سعر الذهب اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في الصاغة المصرية عبر محرك البحث جوجل لرغبة الملايين من المواطنين في استثمار مدخراتهم بشكل آمن دون مخاطرة خاصة مع ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية التي أثرت على القيمة الشرائية للجنيه المصري داخل البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة بشكل كامل.

 

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 

تراجعت أسعار المعدن النفيس في الأسواق المحلية للمستهلكين خلال الأسبوع المصرفي الماضي بقيمة إجمالية بلغت 10 جنيهات فيما واصلت الأسواق العالمية مكاسبها للأسبوع السادس على التوالي قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

 

ويتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا الثلاثاء 31 يناير وفي حالة تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتوجهه نحو الركود سيعزز من صعود القيمة الشرائية للمعدن الأصفر.

 

في حين بلغ سعر عيار 21 مستوى 1750 جنيه للجرام الواحد بخلاف رسوم الدمغة والمصنعية تراجعت قيمة الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1928 دولارا.

 

ويضاف لأسعار المعدن الأصفر في محلات الصاغة رسوم الدمغة والمصنعية على كل جرام وفقا للأعيرة المختلفة.

 

وإليكم سعر الذهب اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في الصاغة المصرية:-


سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة

البيع 2000 جنيه.
الشراء 1988 جنيه.


سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة

البيع 1833.25 جنيه.
الشراء 1822.75 جنيه.

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سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة

البيع 1750 جنيه.
الشراء 1740 جنيه.


سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة

البيع 1500 جنيه.
الشراء 1491.5 جنيه.

 

سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة

البيع 1166.75 جنيه.
الشراء 1160 جنيه.

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سعر اليورو اليوم الأحد 29 يناير 2023 خلال التعاملات المسائية

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سعر الدولار اليوم الأحد 29 يناير 2023 بداية التعاملات الصباحية

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة

البيع 1000 جنيه.
الشراء 994.25 جنيه.

 

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة

البيع 750 جنيه.
الشراء 745.75 جنيه.

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سعر جنيه الذهب في الصاغة

البيع 14000 جنيه.
الشراء 15240 جنيه.

 

سعر أونصة الذهب في الصاغة

البيع 1930$.
الشراء 1926$.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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