التعادل الإيجابى يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة سيراميكا وبيراميدز

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة 16 من بطولة الدوري.

وسجل رمضان صبحي الهدف الأول لبيراميدز من ضربة جزاء، وتعادل سيراميكا كليوباترا عن طريق ميدو جابر أيضا من علامة الجزاء.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: أحمد هاني- رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمود نبيل - محمد عنتر - ميدو جابر.

خط الهجوم :أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء: علي الجابري - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس آرثر - محمود زلاكة - صلاح محسن - محمد عادل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة.