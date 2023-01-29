كبير الديمقراطيين بلجنة القوات المسلحة بالكونجرس: الحرب مع الصين مستبعدة جدًا

أعلن كبير الديمقراطيين بلجنة القوات المسلحة بالكونجرس الأمريكي مايك مينهان الأحد، أن الحرب مع الصين مستبعدة جدا، وفقًا لصحيفة اليابان تايمز.

كما حذر الجنرال من فئة 4 نجوم في سلاح الجو الأمريكي من الحرب مع الصين في غضون العامين المقبلين، على الأرجح على تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي .

وقال مينيهان، الذي يرأس قيادة الحركة الجوية الأمريكية، في رسالة إلى قيادة ما يقرب من 110 آلاف فرد من أنه يجب عليها تسريع الاستعدادات للصراع الذي يلوح في الأفق ، مستشهدا بأهداف الرئيس الصيني شي جين بينغ واحتمال قيام واشنطن وتايبيه بذلك، حيث تنشغل بقضايا محلية أخرى في العامين التاليين.

كتب مينيهان في الرسالة المؤرخة في الأول من فبراير، آمل أن أكون مخطئا، ولكن حدسي يخبرني أننا سنقاتل في عام 2025.

الانتخابات الرئاسية في تايوان

وتجري الانتخابات الرئاسية في تايوان في عام 2024 وستقدم إلى شي سببًا لذلك، وتجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في عام 2024 وستعرض على شي أمريكا المشتتة.

ونظرت وزارة الدفاع إلى النأي بنفسها عن الرسالة ، حيث قال مسؤول دفاعي لصحيفة أن التعليقات "لا تمثل وجهة نظر الوزارة بشأن الصين".

مع ذلك، سلطت الرسالة الضوء على ما يبدو أنه قلق متزايد بين كبار الضباط في الجيش الأمريكي والمشرعين بشأن غزو أو هجوم محتمل على تايوان الديمقراطية من قبل الصين.

تابعت الصحيفة إذا تعلمنا أي شيء من أوكرانيا، فنحن بحاجة إلى أخذ خصومنا بكلامهم عندما يهددون جيرانهم ويضعون القوة الصارمة في طريقهم قبل فوات الأوان، النائب مايك غالاغر الذي يرأس لجنة منتقاة في مجلس النواب وقال في بيان إنه سيقيم التحديات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية التي تطرحها الصين.

التوترات بشأن تايوان

بلغت التوترات بشأن تايوان - التي تعتبرها الصين مقاطعة منشقة يجب إعادتها البلاد، بالقوة إذا لزم الأمر، ولذلك أجرت بكين تدريبات عسكرية مكثفة بعد زيارة رفيعة المستوى للجزيرة من قبل الولايات المتحدة آنذاك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

واصلت الصين التحركات "الاستفزازية" بالقرب من تايوان في العام الماضي، بما في ذلك مناورات "قتالية" واسعة النطاق حول الجزيرة.

وصلت المخاوف من حدوث صراع بين القوتين إلى مستوى جديد في عام 2021 ، عندما تسبب الأدميرال فيليب ديفيدسون ، الذي كان وقتها قائد القيادة الهندية والمحيط الهادئ بالجيش الأمريكي ، في إثارة ضجة من خلال توضيح جدول زمني لصراع محتمل في مضيق تايوان.