«خلال تحريره محضر».. مصرع عامل عقب نشوب مشاجرة مع جيرانه في أكتوبر

لقى عامل مصرعه أثناء ذهابه لقسم شرطة حدائق أكتوبر، لتحرير محضر بعد نشوب مشاجرة بينه وبين جيرانه والاعتداء عليه بالضرب.

البداية كانت أثناء تلقي رئيس مباحث حدائق أكتوبر بلاغا من موظف يدعي مصطفي.ا.م، 40 عاما، يتهم طرف آخر بالتشاجر معه، ثم سقط جثة هامدة أثناء تحرير محضر وبعمل التحريات تبين أن المتوفى نشبت بينه وبين آخرين مشاجرة وتعدوا عليه ضربا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة ومن وجود شبهة جنائية من عدمه.