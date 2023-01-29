الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«خلال تحريره محضر».. مصرع عامل عقب نشوب مشاجرة مع جيرانه في أكتوبر

مشاجرة
مشاجرة

لقى عامل مصرعه أثناء ذهابه لقسم شرطة حدائق أكتوبر، لتحرير محضر بعد نشوب مشاجرة بينه وبين جيرانه والاعتداء عليه بالضرب.

البداية كانت أثناء تلقي رئيس مباحث حدائق أكتوبر بلاغا من موظف يدعي مصطفي.ا.م، 40 عاما، يتهم طرف آخر بالتشاجر معه، ثم سقط جثة هامدة أثناء تحرير محضر وبعمل التحريات تبين أن المتوفى نشبت بينه وبين آخرين مشاجرة وتعدوا عليه ضربا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة ومن وجود شبهة جنائية من عدمه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. القصة الكاملة لوفاة موظف في شقة عشيقته بالشيخ زايد

حبس المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي وغسيل الأموال في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الكاتب الفرنسي رولان لومباردي

ندوة مئوية البابا شنودة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»

«ميزان المنطقة».. لماذا تعتمد أمريكا على مصر فى التهدئة بين فلسطين وإسرائيل؟

بعد وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل.. هل ستتراجع؟