الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي وغسيل الأموال في القاهرة

المتهم
المتهم

قررت النيابة العامة بالقاهرة بحبس متهم في قضية الاتجار في النقد الأجنبي وغسيل أموال بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم مقيم في محافظة القاهرة تخصص نشاطه الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطا غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق شراء العقارات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية.

وتابعت التحقيقات قيام المتهم بإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته لأكثر من 11 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي، حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه بمبلغ 34 مليون جنيه.

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حبس المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي وغسيل الأموال في القاهرة

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