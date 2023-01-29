الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سعيد شيمى يكشف خفايا الأفلام فى «حكايات مصور سينما»

سعيد شيمى،
سعيد شيمى،

 

وقّع مدير التصوير الكبير سعيد شيمى، داخل جناح توقيع الكتب فى «بلازا ١» ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، الجزءين الثانى والثالث من كتابه «حكايات مصور سينما.. الغريب والخفى أثناء عمل الأفلام»، الصادر عن دار «الهالة» للنشر والتوزيع، وذلك وسط إقبال جماهيرى كبير. وصدر الجزء الأول من الكتاب فى العام الماضى، ولاقى نجاحًا كبيرًا، وهو الأمر الذى دفع «شيمى» لطرح الجزءين الثانى والثالث قبل أيام قليلة من انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وتتضمن الأجزاء الثلاثة من الكتاب ٣٥ حكاية من حكايات أفلام عاشها «شيمى» مع عدد كبير من نجوم السينما، مثل عادل إمام ومحمود عبدالعزيز وعزت العلايلى وأحمد زكى.

كما يتطرق «شيمى» لسيرته، وحكاياته مع مخرجين كبار تعاون معهم بالتصوير فى عدد من روائع السينما، مثل محمد خان وعاطف الطيب، إلى جانب الكشف عن كواليس عاشها خلف الكاميرا.

ويروى سعيد شيمى أزمات بعض الأفلام التى صورها، ويحكى عن الكثير من الطرائف، ويكشف عن خفايا عالم التصوير فى الأفلام، إلى جانب الحلول اللازمة لتصوير بعض المشاهد بعينها.

ومحمد سعيد شيمى هو مصور سينمائى ومحاضر ومدرس للتصوير، من مواليد حى عابدين فى القاهرة، يوم ٢٣ مارس ١٩٤٣، وتنتمى عائلته لمحافظة المنيا. عمل «شيمى» لمدة ٥٠ عامًا فى السينما، مصورًا تسجيليًا وروائيًا، وعمل مع العديد من المخرجين، منهم ٤٠ مخرجًا روائيًا، وأكثر من ٣٠ مخرجًا تسجيليًا.

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