«سنة أولى».. مخاطر ارتداء الكعب العالي أثناء الحمل

الكعب العالي هو عنصر أساسي للعديد من النساء، ومع ذلك قد لا يكون ارتداء الكعب أثناء الحمل فكرة جيدة وصحية، فلا ينصح الأطباء بذلك بشكل صارم لعدة أسباب علمية.

لا يظل وزن جسمك وتوازنك كما هو مع تقدم الحمل، وحتى العضلات والأربطة تخضع لتغييرات معينة، نتيجة لذلك قد يزيد ارتداء الكعب من الشعور بعدم الراحة من الآلام والتشنجات ويصاحبها بعض المخاطر الأخرى، وفقًا لما ذكره موقع « mom junction»، ففي السطور التالية حصر لآثار ارتداء الكعب أثناء الحمل.

تشنجات في ربلة الساق:

ارتداء الكعب لفترة طويلة يسبب تقلصات العضلات، فعندما ترتدي الكعب لفترة طويلة، تكون عضلات ربلتك في وضع متقلص، وهذا يؤدي إلى تقلصات في العضلات، الامر الذي يؤثر على الحمل.

آلام الظهر:

من المفترض أن يغير الكعب العالي وضعيتك. تنحني عضلات الحوض للأمام، مما يعطي شكلاً مستديرًا لظهرك، حيث يتسبب الكعب العالي في المزيد من الوزن حول البطن أثناء الحمل وسيؤدي هذا التغيير في الوضع والشعور بالألم.

توازن أقل:

من المرجح أن تقل قوة كاحليك بسبب الوزن الزائد والتغيرات الهرمونية في الجسم، وهذا سبب شائع سيؤدي إلى انخفاض قدرة التوازن في الحفاظ على العضلات والعظام، فعندما ترتدي الكعب، سيكون هناك احتمال أكبر لفقدان التوازن والتعثر، مما يتسبب في إصابتك أنت وطفلك الذي لم يولد بعد.

تمدد العضلات:

مثل ظهرك وبطنك، ترتخي الأربطة الموجودة في الكاحل والساق أيضًا بسبب الهرمونات التي يسببها الحمل، وهذا يؤدي إلى شد عضلات القدمين.

تورم في القدمين:

يمكن أن يتسبب الكعب العالي أثناء أواخر الحمل في تورم القدمين، فهي حالة طبية تُعرف باسم الوذمة أو تورم الساقين والكاحلين والقدمين شائعة جدًا أثناء الحمل، حيث يؤدي ارتداء الأحذية الضيقة والكعب العالي إلى تفاقم المشكلة.

كما يمكن أن يؤدي ارتداء الكعب العالي ، خاصة في أواخر الحمل ، إلى تورم القدمين، وذلك من خلال تراكم المزيد من السوائل في الجزء السفلي من جسمك، ومع تورم القدمين فقد تعاني أيضًا من الألم.