أحمد الطاهرى يتبرع بمبيعات «سيرة وطن» لصالح «حياة كريمة»

أعلن الكاتب أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تبرعه بمبيعات سلسلة «سيرة وطن» لصالح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال «الطاهرى»، خلال الندوة التى عُقدت فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ٥٤، لمناقشة «سيرة وطن»، بحضور الدكتور محمد فايز فرحات، والعميد خالد عكاشة، وإدارة للإعلامية ريهام السهلى- إنه بدأ التفكير فى كتابة سلسلة «سيرة وطن» فى سبتمبر ٢٠٢٠.

وأضاف أن الفكرة الأساسية للكتاب، الذى صدر منه جزءان بعنوان «الطريق إلى الجمهورية الثانية» و«عند منتصف الطريق»، هى توثيق ما يجرى على أرض مصر، حتى جاء مارس ٢٠٢١ وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى «الجمهورية الجديدة».

وكشف عن أنه يميل إلى مصطلح «الجمهورية الثانية»، مبينًا أنه «فى تقديرى، فإن الجمهورية الأولى تأسست مع ثورة يوليو وأُغلِقت صفحتها فى التاريخ عندما وصل خصمها الأساسى جماعة الإخوان الإرهابية للحكم».

وواصل: «مصر الآن فى منتصف الطريق، فهى لا تملك رفاهية التراجع، وليس أمامها سوى السير إلى الأمام، لذا أفضل عبارة (منتصف الطريق) وليس (مفترق الطريق)»، متوقعًا أن تشهد السنوات المقبلة توازنات وتباينات لدول كثيرة.

واختتم بقوله: «الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولى للكتاب ستشهد إطلاق الجزء الثالث من هذه السلسلة».

وصدر الجزء الأول من السلسلة تحت عنوان «الطريق إلى الجمهورية الثانية» فى العام الماضى، والجزء الثانى بعنوان «عند منتصف الطريق»، عن دار ريشة للنشر.