الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أحمد الطاهرى يتبرع بمبيعات «سيرة وطن» لصالح «حياة كريمة»

الكاتب أحمد الطاهرى
الكاتب أحمد الطاهرى

أعلن الكاتب أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تبرعه بمبيعات سلسلة «سيرة وطن» لصالح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال «الطاهرى»، خلال الندوة التى عُقدت فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ٥٤، لمناقشة «سيرة وطن»، بحضور الدكتور محمد فايز فرحات، والعميد خالد عكاشة، وإدارة للإعلامية ريهام السهلى- إنه بدأ التفكير فى كتابة سلسلة «سيرة وطن» فى سبتمبر ٢٠٢٠.

وأضاف أن الفكرة الأساسية للكتاب، الذى صدر منه جزءان بعنوان «الطريق إلى الجمهورية الثانية» و«عند منتصف الطريق»، هى توثيق ما يجرى على أرض مصر، حتى جاء مارس ٢٠٢١ وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى «الجمهورية الجديدة». 

وكشف عن أنه يميل إلى مصطلح «الجمهورية الثانية»، مبينًا أنه «فى تقديرى، فإن الجمهورية الأولى تأسست مع ثورة يوليو وأُغلِقت صفحتها فى التاريخ عندما وصل خصمها الأساسى جماعة الإخوان الإرهابية للحكم».

وواصل: «مصر الآن فى منتصف الطريق، فهى لا تملك رفاهية التراجع، وليس أمامها سوى السير إلى الأمام، لذا أفضل عبارة (منتصف الطريق) وليس (مفترق الطريق)»، متوقعًا أن تشهد السنوات المقبلة توازنات وتباينات لدول كثيرة. 

واختتم بقوله: «الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولى للكتاب ستشهد إطلاق الجزء الثالث من هذه السلسلة».

وصدر الجزء الأول من السلسلة تحت عنوان «الطريق إلى الجمهورية الثانية» فى العام الماضى، والجزء الثانى بعنوان «عند منتصف الطريق»، عن دار ريشة للنشر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

بـ«50 غرزة».. صاحب محل ورد يصيب شقيقين في شبين الكوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الكاتب الفرنسي رولان لومباردي

ندوة مئوية البابا شنودة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»

«ميزان المنطقة».. لماذا تعتمد أمريكا على مصر فى التهدئة بين فلسطين وإسرائيل؟

بعد وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل.. هل ستتراجع؟