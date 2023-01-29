الكاتب «أحمد السرساوي»: البابا شنودة أول من أدخل المرأة المجلس الملي

قال الكاتب “أحمد السرساوي ” إن البطريرك الراحل البابا شنودة الثالث قد تخرج من كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1947 وترهبن عام 1954 بعد بدايات أحداث مارس 1954 وبداية دخول مصر مرحلة جديدة.

وتابع “السرساوي” خلال ندوة معرض الكتاب احتفالاً بمئوية ميلاد البابا شنودة قائلاً: "لقد تم رسامته أسقف التعليم عام 1962، وذلك تزامن مع صدور قرار مجانية التعليم، وأصبح بطريرك الكرازة البطرسية عام 1971 وتزامن ذلك مع وفاة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر".

وأشار إلى أن البابا شنودة هو أول من أدخل المرأة إلى المجلس الملي، وكانت المرة الأولى التي تدخل المرأة ضمن المجلس الملي، مضيفاً أنه كان أشهر ظرفاء عصره وكان له العديد من المواقف الوطنية وشارك الجنود على الجبهة.

وأكد “السرساوي” أن من أهم المواقف الرئيسية للبابا شنودة الثالث هو موقفه من زيارة القدس قبل حل الأزمة الفلسطينية.

بدأت مساء اليوم الأحد، فعاليات ندوة "سماحة البابا شنوده الثالث.. مئوية الميلاد" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الرابعة والخمسين، وذلك احتفالاً بالذكرى المئوية لميلاد مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث.

وتأتي الندوة ضمن فعاليات الصالون الثقافي اليومي، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار مناقشة الكتاب المشاركة بالمعرض، وإحياء تذكار الشخصيات التاريخية المشهورة بمصر.

يتحدث في الندوة نيافة الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي كان سكرتيرًا للبابا شنودة وعاصر معه الكثير من المواقف والأحداث، والقمص بطرس بطرس جيد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون وابن شقيق البابا شنودة، وكان يخدم معه في لجنة البر المركزية، والكاتب الصحفي أحمد السرساوي صاحب كتاب "الأسطورة" الذي يتناول حياة البابا شنودة ومسيرته.